Vidal vicinissimo all’Inter: ecco perché Conte ha insistito per averlo – Sky

Condividi questo articolo

Photo 166326065

Vidal è la priorità dell’Inter sul mercato. Nelle prossime ore, il cileno potrebbe partire per l’Italia, decretando il passaggio in nerazzurro (qui i dettagli). Intanto Andrea Paventi per SkySport24 ha riportato alcune delle motivazione per cui Conte ha insistito per l’ex Juventus

PRIORITA’ ASSOLUTA – Dopo mesi di inseguimento sul mercato, Arturo Vidal è vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter. Il centrocampista da diverso tempo rappresenta il primo nome nei desideri di Antonio Conte. Barella e Sensi stanno crescendo, ma oltre a loro, sono pochi i gol portati dal centrocampo, in attesa del miglior Eriksen. Il cileno, oltre alla sua grande esperienza, – riporta Paventi – servirà anche ad arricchire il bottino di gol e assist. Sono ore decisive: i tifosi nerazzurri aspettano la chiusura dell’affare.