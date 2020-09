Sala: “Stadio Inter e Milan? Stiamo ancora aspettando il progetto rivisitato”

Sala è tornato a parlare del nuovo stadio di Inter e Milan. Il sindaco di Milano ha specificato come ancora il Comune stia aspettando il progetto rivisitato dei due club. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni dell’ANSA

A GAMBA TESA – Giuseppe Sala, sindaco di Milano, interviene a gamba tesa sul discorso del nuovo stadio di Inter e Milan: «Il problema è che noi stiamo ancora aspettando il progetto rivisto di Milan e Inter e non ne vorrei parlare più finché non lo abbiamo. Perché dal progetto capiremo quanto percorso hanno fatto ancora per venire non dalla nostra parte ma dalle nostre indicazioni».

