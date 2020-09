Maldini: “Tonali, sogno coronato! Trattativa? Non era nemmeno pensabile”

Tonali si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Milan (vedi articolo). Paolo Maldini – intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” – spiega come il club rossonero sia riuscito a inserirsi tra il centrocampista e l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

ALLINEAMENTO – Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Milan dopo essere stato molto vicino all’Inter. Paolo Maldini, Direttore dell’Area Tecnica rossonera, spiega come è stata chiusa la trattativa: «Tonali ha coronato il suo sogno, il fatto che giochi con noi è una cosa molto particolare perché non era possibile pensarlo neanche un mese fa. Siamo arrivati fin qui grazie alla grande determinazione del ragazzo e grazie ai suoi agenti che ci hanno provato. Devo dire che Massimo Cellino è stata una persona di parola e di assoluto valore. Io ho parlato con il ragazzo quasi due mesi fa, gli avevo detto che difficilmente ci saremmo stati e che gli avremmo fatto sapere, anche per non fargli perdere l’occasione di giocare in un grande club. La speranza comune era quella di portarlo al Milan, la promessa era che non perdesse il sogno di giocare in un grande club. Siamo stati sempre molto chiari, poi siamo arrivati al punto in cui le cose si sono allineate e siamo riusciti a fare questa trattativa».