Vidal-Barcellona, risoluzione OK: all’Inter nelle prossime 24 ore? – Sky

Arturo Vidal Barcellona

ORE CALDE – Arturo Vidal è il nome più caldo in casa Inter. Secondo Simone Carini di “Sky Sport”, la strada è in discesa: «Per avanzare nella griglia di partenza, Vidal potrebbe essere importante perché con Antonio Conte ha avuto un rendimento eccezionale. Poi in generale perché sono le ore decisive, nelle prossime 48 ore o forse anche nelle prossime 24 ore potrebbe arrivare a Milano. Sappiamo che la risoluzione con il Barcellona è cosa fatta. E’ un centrocampista che può dare tanto all’Inter, un giocatore che può completare un tipo di mediana diversa. Una mediana che Conte ha in mente senza Marcelo Brozovic, ma con Nicolò Barella e Stefano Sensi».