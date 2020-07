Vidal, SetiÃ©n allontana l’Inter: “Fortunati ad averlo, conto su di lui”

Vidal, Setién allontana l’Inter: “Fortunati ad averlo, conto su di lui”

Condividi questo articolo

Quique Setién, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Espanyol, ribadendo tutta la sua stima per Arturo Vidal, giocatore da tempo sulla lista dei desideri dall’Inter e del tecnico nerazzurro Antonio Conte.

GIOCATORE IMPRESCINDIBILE – Non sembra volersi privare di Arturo Vidal l’allenatore del Barcellona, Quique Setién. Nella conferenza stampa di oggi alla vigilia del derby contro l’Espanyol, il tecnico dei blaugrana ha infatti elogiato il centrocampista cileno – ancora nel mirino dell’Inter già da diverso tempo – cercando di far capire pubblicamente quanto sia importante per la squadra: «Vidal sta dando tantissimo a tutti noi, genera entusiasmo e si impegna al massimo in ogni momento. È sempre disposto a lavorare, a dare il massimo, ad aiutare. È encomiabile. È davvero una fortuna avere un giocatore così all’interno di una squadra di calcio. Naturalmente ha molte possibilità per andare avanti qui a Barcellona, ha un contratto in vigore. Non so se vuole proseguire qui la sua carriera, ma conto su di lui nello stesso modo in cui faccio con tutti quelli che hanno un contratto con la squadra».