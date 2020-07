Mihajlovic: “Vittoria con l’Inter incompleta senza vittoria domani. Juwara…”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, tornando a commentare la vittoria di San Siro contro l’Inter e la situazione attuale di Musa Juwara, uomo partita della sfida contro i nerazzurri.

CONTINUITÀ – Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è tornato sulla vittoria di San Siro in rimonta domenica e sulla prestazione del giovane Musa Juwara, vera rivelazione della sfida contro i nerazzurri: «Il Sassuolo è un’ottima squadra, sul mercato hanno speso molto e hanno giocatori importanti davanti. Ci attende una partita davvero difficile. All’andata abbiamo perso, ma ora giochiamo in casa. Se non dovessimo vincere, allora la vittoria contro l’Inter sarebbe incompleta. Vincere anche domani, invece, ci farebbe fare un salto non solo di qualità, ma anche in classifica. Attenzione a voi media a non rovinare Juwara, il ragazzo ha giocato solo cinque partite in Serie A e ha segnato un gol. È una bella storia di vita, ma non ancora di calcio. Deve tenere i piedi per terra e crescere ancora molto».