Vidal rinuncia al suo ultimo anno di contratto per venire all’Inter! – MD

Condividi questo articolo

Alexis Sanchez e Arturo Vidal Cile

Vidal all’Inter, ci siamo. Importanti novità arrivano dalla Spagna, precisamente dal quotidiano Mundo Deportivo che parla addirittura di una possibile rinuncia da parte del cileno per quanto riguarda l’ultimo anno di contratto.

CAMBIA STRATEGIA – Arturo Vidal vuole solo l’Inter, e lo dimostra la scelta che avrebbe preso nelle ultime ore con il Barcellona: rinunciare al suo ultimo anno di contratto per liberarsi e mettersi subito a disposizione del suo ex allenatore Antonio Conte. I nerazzurri dal canto loro sono pronti ad offrirgli un contratto biennale a 6 milioni. Ora resta da capire solo se il cileno arriverà gratis in caso di risoluzione anticipata del contratto oppure se l’Inter dovrà pagare un possibile conguaglio che andrà direttamente nelle casse del club spagnolo, così come fatto dal Siviglia per l’acquisto di Ivan Rakitic: 1,5 milioni più altri 9 condizionati da eventuali obiettivi.

Fonte: Mundo Deportivo.