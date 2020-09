Vidal-Inter in dirittura d’arrivo! Nuovi contatti col Barcellona – Sky

Vidal all’Inter è una trattativa in chiusura, nonostante si sia allungata per diverso tempo. Col Barcellona ci sono nuovi contatti per arrivare alla tanto attesa fumata bianca e Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, annuncia come si stia andando verso l’OK definitivo.

SI FA? – “Arturo Vidal all’Inter: nuovi contatti in corso con il Barcellona per trovare la quadratura definitiva e avere il via libera”. Così Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sulla trattativa fiume per il centrocampista cileno. Già nella mattinata sono arrivate altre notizie (vedi articolo), e alle ore 19 il Barcellona giocherà in amichevole contro il Gimnàstic. Tutto sembra indicare come Vidal non parteciperà a questa partita, c’è anche chi ha detto che sarà già oggi in viaggio per l’Italia. Di certo la sensazione è che l’affare sia entrato nelle sue battute finali, dopo diversi giorni in cui si parlava di “prossime quarantotto ore decisive”. Per Vidal all’Inter c’è grande ottimismo, previsti nuovi aggiornamenti a breve.