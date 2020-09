Dalbert, sondaggio Atalanta: l’idea Inter in caso di sua cessione – AP

Dalbert Henrique Valencia-Inter

Sondaggio Atalanta per Dalbert, terzino di ritorno dal prestito alla Fiorentina che potrebbe dire addio all’Inter questa estate

SONDAGGIO – Si sarebbe registrato un sondaggio da parte dell’Atalanta per Dalbert, che potrebbe concretizzarsi più avanti. Al momento, secondo quanto riportato Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato, sul proprio sito, si tratterebbe di un semplice sondaggio. Non ci sarebbero invece grandi riscontri sul Sassuolo. Inoltre il brasiliano avrebbe rifiutato offerte estere, soprattutto dalla Turchia. In caso di cessione dell’esterno, l’Inter potrebbe cercare un altro laterale sinistro, come Marcos Alonso, molto gradito ad Antonio Conte. Ma ora spazio alle cessioni.

