Vidal, continuano trattative Inter-Barcellona. Darmian pista fredda – Sky

Condividi questo articolo

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, esperto di mercato e giornalista di “Sky Sport”, continuano le trattative tra Inter e Barcellona per Arturo Vidal. Tra gli altri obiettivi si raffredda la pista che porta a Matteo Darmian, mentre restano in stand-by Marcos Alonso e Olivier Giroud

TRATTATIVE IN CORSO – Secondo quanto riportato a “Sky Sport” dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, continuano le trattative tra nerazzurri e blaugrana: «Arturo Vidal è l’obiettivo numero uno e adesso si sta continuando a lavorare tra Inter e Barcellona. I nerazzurri hanno l’ok da parte del cileno e tra quest’ultimo e i blaugrana sono in corso diverse frizioni, tra cui la causa legata al mancato pagamento dei bonus. L’Inter prova a inserirsi e si continua a lavorare in quest’ottica, ma bisogna trovare l’accordo con il club. Zanetti ha confermato il gradimento per il giocatore».

ALTRI OBIETTIVI – Non solo il cileno. Secondo Fabrizio Romano, restano in piedi anche altre piste, seppur più fredde: «I nerazzurri continuano a lavorare anche su altri obiettivi: Darmian si è complicato nelle ultime ore, in attacco è sempre viva l’idea di scambio di Matteo Politano con Llorente del Napoli e piace molto anche Giroud del Chelsea, anche se al momento non è una trattativa in chiusura. Attenzione sempre a Marcos Alonso, anche se in questo caso la valutazione economica è molto molto alta».

Fonte: Sky Sport 24 – Fabrizio Romano