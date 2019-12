Lukaku, numeri incredibili in Premier League: nella top 5 del decennio

Romelu Lukaku è una macchina da gol. Nonostante la giovane età, sono 26 gli anni compiuti a maggio, il calciatore dell’Inter ha già siglato 201 gol in carriera. La maggior parte di essi sono arrivati in Premier League, campionato dove ha militato dal 2011 al 2019. Bleacher Report UK ha stilato la classifica dei bomber più prolifici del decennio nel campionato inglese: Lukaku nella top 5.

TOP – Romelu Lukaku ha lasciato il segno in Premier League. Sì, perché il gigante belga, che ha militato nel massimo campionato inglese dal 2011 al 2019, è il quarto marcatore del decennio in Premier League. Frutto dei 113 gol segnati tra Everton, West Bromwich e Manchester United. In questa speciale classifica, stilata da Bleacher Report UK, comanda Sergio Aguero, autore di 174 gol. Al secondo posto Harry Kane che ha siglato 136 gol. A chiudere il podio Wayne Rooney, autore di 114 gol, uno in più di Lukaku. Subito dopo il belga, al quinto posto, si trova Robin Van Persie, autore di 98 gol.

