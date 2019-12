Inter, buone notizie per Conte: tre giocatori recuperati – SM

Buone notizie per Antonio Conte: il tecnico dell’Inter è infatti sulla strada per recuperare tre pezzi importantissimi della squadra. Secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, Alexis Sanchez, Stefano Sensi e Nicolò Barella sono tornati ad allenarsi in gruppo, pronti per un’impegnativa seconda parte di stagione.

VERSO IL RECUPERO – Può sorridere Antonio Conte, che dopo aver dovuto fare a meno di diversi pezzi pregiati dell’Inter, sta recuperando tutti i suoi migliori giocatori. Stefano Sensi, Nicolò Barella e Alexis Sanchez sono infatti tornati ad allenarsi in gruppo in vista di Napoli-Inter, big match della diciottesima giornata in programma il sei gennaio allo stadio San Paolo, alle ore 20.45 (QUI la situazione in casa partenopea). Tre recuperi importanti, dal momento che il centrocampo era in emergenza (rientrerà anche Marcelo Brozovic, fuori contro il Genoa causa squalifica) e in attacco il cileno può essere un’alternativa importante alla coppia Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Fonte: Sportmediaset.it