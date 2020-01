Vecino-Tottenham, contatti in corso! Pedina per Eriksen-Inter? Le ultime

Condividi questo articolo

Vecino, si fa avanti il Tottenham (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, gli Spurs sono usciti allo scoperto per il centrocampista uruguaiano. Non è detto però che possa rientrare nell’operazione Eriksen (vedi articolo), che l’Inter intende fare a prescindere. Di seguito i dettagli

INTERESSE RIVELATO – Matias Vecino è in vendita, nonostante la smentita del suo agente (vedi articolo). Il Tottenham si è fatto avanti: “Gli Spurs sono usciti allo scoperto per il centrocampista uruguaiano, in scadenza di contratto nel 2022: contatti in corso, si lavora sulla formula con i nerazzurri che non vorrebbero cederlo in prestito. Non è detto che Vecino rientri nell’operazione Christian Eriksen (che l’Inter vuole fare a prescindere), se così fosse si andrebbe ad abbattere buona parte del cartellino del danese. L’Everton di Ancelotti, che aveva seguito Vecino (vedi articolo), ora è freddo. Mentre la Fiorentina non è mai stata in corsa per l’uruguiano”.

Fonte: alfredopedulla.com