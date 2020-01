Lucci (Ag. Vecino): “Via dall’Inter? Abbiamo parlato di altro”

Condividi questo articolo

Alessandro Lucci, agente di Matias Vecino, si è recato oggi nella sede dell’Inter a Milano. All’uscita è stato intercettato dai cronisti presenti ai quali ha rilasciato delle brevi dichiarazioni

PARLATO DI ALTRO – Lucci nega che l’incontro di oggi avesse come scopo quello di parlare della cessione di Vecino o del possibile arrivo di Florenzi all’Inter: «Florenzi e Vecino? Non abbiamo parlato di questi calciatori. Vecino sta benissimo a Milano, sono tutte ipotesi che sono state fatte a livello mediatico, realmente non c’è nulla. Matias sta bene qui all’Inter, abbiamo parlato di altre cose, né di Matias ne di Florenzi».