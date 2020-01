Vecino-Inter, possibile addio! Tottenham? No! Due club interessati: dettagli

Vecino potrebbe lasciare l’Inter a gennaio (vedi articolo). Il club nerazzurro infatti non lo ritiene incedibile e soprattutto spera di recuperare risorse da impiegare per l’acquisto di Eriksen (vedi articolo). Secondo quanto rivelato dal Daily Star, il centrocampista piace a un club di Premier League e non solo

PRETENDENTE IN PREMIER – Matias Vecino è in vendita e potrebbe lasciare l’Inter già a gennaio. L’ipotesi di inserirlo nella trattativa per Christian Eriksen non sembra trovare riscontri, ma c’è un altro club di Premier League che potrebbe bussare alla porta del club nerazzurro: stiamo parlando dell’Everton. Carlo Ancelotti infatti avrebbe esplicitamente chiesto rinforzi a centrocampo e l’uruguaiano è uno degli indiziati.

RIVALE – Tuttavia il club inglese è in buona compagnia. Il Siviglia ha tutte le intenzioni di rivaleggiare con l’Everton per strappare la firma di Vecino. Monchi, ex direttore sportivo della Roma, oggi al Siviglia, è un suo grande estimatore e proverà di tutto per portarlo in Spagna.

