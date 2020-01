Lazaro, agente in sede Inter: possibili sviluppi di mercato? La situazione

Lazaro finora è stato protagonista di una stagione fatta di alti e bassi. L’esterno austriaco, giunto all’Inter in estate dall’Hertha Berlino, potrebbe partite già durante questa finestra di calciomercato. Il suo agente si trova in questi momenti nella sede nerazzurra

CESSIONE IN VISTA? – Valentino Lazaro non è riuscito a ritagliarsi molto spazio all’Inter, anche e soprattutto per non aver sfruttato al meglio le opportunità concesse da Antonio Conte. L’austriaco, giunto a Milano solo l’estate scorsa, già a gennaio potrebbe essere ceduto. Nella sede dell’Inter, infatti, è stato avvistato il suo agente. Discorsi di mercato in corso? Attendiamo sviluppi.