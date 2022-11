Vazquez, non solo l’Inter: un’altra pretendente per l’esterno

Jesus Vazquez è uno dei nomi più interessanti sul mercato, in vista della sessione invernale. Diciannovenne esterno sinistro del Valencia, il giocatore ha già attirato su di sé lo sguardo attento dell’Inter (vedi articolo). Ma, secondo il quotidiano spagnolo AS, anche di un’altra squadra europea.

CORSA A DUE – Il nome per la fascia sinistra per l’Inter sembra ormai essere stato fatto. Jesus Vazquez, diciannovenne con già quattro presenze in stagione con il Valencia. Considerata la situazione di Robin Gosens che potrebbe partire a gennaio, lo spagnolo sarebbe un ottimo colpo anche in prospettiva per sostituire il tedesco. Sempre tenendo a mente che il titolare è ormai Federico Dimarco. Una trattativa che, però, non si preannuncia facile. Secondo le notizie che arrivano dalla Spagna, infatti, anche il Benfica è interessato all’estero sinistro.