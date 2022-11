Chi è Jesus Vazquez, il nuovo nome sul taccuino di Marotta per la fascia

Il calciomercato sembrava finito ieri, invece sta già per ricominciare. La fascia sinistra dell’Inter è uno dei temi principali: l’ultimo nome è quello di Jesus Vazquez, terzino del Valencia nel mirino di Beppe Marotta.

TACCUINO – La fascia sinistra dell’Inter è al centro dei discorsi di mercato. Il momento di Robin Gosens fa parlare, tanto che ogni giorno viene affiancato a nuova squadra (vedi articolo). Per questo si parla anche dei possibili sostituti del tedesco. L’ultimo nome finito sul taccuino di Beppe Marotta è quello di Jesus Vazquez, terzino del Valencia. Causa il poco in spazio nella squadra di Gennaro Gattuso, potrebbe partire. Al momento ha una clausola di 40 milioni, ma allo stesso tempo un accordo con in club per partire in prestito questo gennaio.

JESUS VAZQUEZ – Jesus Vazquez è un terzino sinistro spagnolo, classe 2003. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Valencia, dove appunto gioca tutt’ora. Preferisce la fascia sinistra, dove ha giocato anche come laterale avanzato. Nel caso è comunque in grado di giocare anche come terzino destro. La scorsa stagione è arrivato il passaggio in prima squadra, dove ha collezionato 17 presenze tra campionato e coppa. Non poche considerando che aveva appena 18 anni. Quest’anno con Gattuso ha giocato appena 4 partite, per un totale di 149 minuti. Motivo per cui lo spagnolo si sta guardando attorno.

MERCATO – Ecco che allora torna il mercato protagonista. Come ha riportato Marco Barzaghi (vedi articolo), Vazquez è un profilo che interessa all’Inter. Ovviamente i nerazzurri non opterebbero per pagare la clausola da 40 milioni. Potrebbe essere però un prestito interessante nel caso in cui Gosens dovesse effettivamente partire.