Dumfries rassicura l’Olanda: «Sto bene. Ecco perché sono uscito con l’Inter»

Dopo la preoccupazione di ieri a causa della sostituzione in Atalanta-Inter, Denzel Dumfries ha rassicurato gli olandesi. Come riporta il de Telegraaf, l’esterno nerazzurro ha confermato di non avere alcun problema fisico in vista del Mondiale.

SOSTITUITO – Denzel Dumfries ha rassicurato tutti sul suo stato di forma dopo la sostituzione in Atalanta-Inter, con il Mondiale che non è a rischio: «Posso sempre rendermi conto se c’è qualche problema. Ora però mi sento bene, sono un giocatore che si riprende in fretta. Contro l’Atalanta sono uscito perché il ginocchio si è irrigidito e non riuscivo più a correre. Per questo sono stato sostituito immediatamente».