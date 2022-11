Osimhen lascia il ritiro della Nigeria: infortunio per l’attaccante del Napoli

La prima partita per l’Inter dopo il rientro della sosta Mondiale vedrà la sfida contro il Napoli. Che questa sera ha ricevuto un campanello d’allarme: Osimhen ha dovuto infatti lasciare il ritiro della Nigeria (non qualificata per la spedizione in Qatar) per un infortunio.

CAMPANELLO D’ALLARME – Infortunio per Osimhen, che lascia il ritiro della Nigeria. Al momento non sono ancora stati forniti dettagli sul problema occorso all’attaccante del Napoli, che al rientro dalla sosta per il Mondiale (a cui la sua nazionale non parteciperà) affronterà l’Inter a San Siro. Troppo presto per parlarne chiaramente, ma resta da capire l’entità del problema e se possa trattarsi o meno di un lungo stop.