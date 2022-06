Udogie, parla l’agente: «Giocatore del momento, ma Udinese non vende»

Udogie dopo questa stagione all’Udinese, ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club, soprattutto in Italia. Tra gli altri, anche Inter e Napoli. Su Radio Marte, nel corso di Si Gonfia La Rete, è intervenuto Stefano Antonelli, agente del ragazzo.

IL FUTURO – Destiny Udogie è tra i giocatori seguiti dall’Inter per il ruolo di vice Gosens sulla fascia sinistra. Il suo procuratore ha parlato del suo futuro e delle intenzioni dell’Udinese: «Destiny Udogie è il giocatore del momento, insieme a qualche altro. L’Udinese, però, non è quella società che ha bisogno di vendere senza aver valorizzato il giocatore, ma su talenti come Udogie è difficile fare previsioni. Il Napoli è il club ideale per lui, può finire solo nei grandi club.».