VIDEO – Mkhitaryan pesa la proposta dell’Inter: i dettagli del contratto della Roma

Mkhitaryan deve decidere se accettare la corte dell’Inter oppure firmare un nuovo contratto con la Roma. Le proposte sul tavolo non sono uguali e non c’entra solo la parte economica, anzi. Di seguito il video dell’intervento del collega Luca Marchetti dagli studi di Sky Sport

DUE OFFERTE – La Roma non si arrende ma l’Inter ha le carte giuste per avere la meglio. Il futuro di Henrikh Mkhitaryan ufficialmente non è ancora definito. Da una parte c’è la proposta giallorossa di rinnovo. Dall’altra quella dell’Inter, che vuole mettere a segno un altro colpo a parametro zero. Chi la spunterà? L’ipotesi Mkhitaryan nerazzurro sembra in vantaggio, da tempo.

