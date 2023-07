Trubin, per l’Inter fase di riflessione: tournée rallenta le trattative – SI

Mentre si lavora per Yann Sommer, va più a rilento la trattativa per Anatoliy Trubin. Il motivo è anche la tournée in Giappone, che sta occupando la dirigenza, come sottolinea Gianluca Viscogliosi di SportItalia.

TRATTATIVA A RILENTO – Vanno a rilento le negoziazioni con lo Shakhtar Donetsk per Anatoliy Trubin, uno dei due portieri individuati dall’Inter per sostituire André Onana e Samir Handanovic. Mentre la trattativa per Yann Somer è relativamente più facile, quella per il portiere ucraino richiederà più tempo. Tempo che ora i dirigenti nerazzurri stanno impiegando nella tournée in Giappone, dove sono impegnati in questioni legate ai rapporti commerciali e di sviluppo del brand. Simone Inzaghi dovrà ancora aspettare, quindi, per i suoi portieri.