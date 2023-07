Balogun più di Morata, ma per Inzaghi preferenza chiara – SI

Non solo la questione portiere: in casa Inter si lavora anche per ricoprire il buco in attacco, lasciato dalla rottura dei rapporti con Romelu Lukaku. I due nomi più caldi sono quelli di Folarin Balogun e Alvaro Morata. Secondo SportItalia, la preferenza di Simone Inzaghi è chiara.

CORSA A DUE – Si cerca di trovare il prima possibile l’attaccante che possa coprire il buco lasciato da Romelu Lukaku nella rosa dell’Inter. La corsa è a due, con Folarin Balogun e Alvaro Morata. Nelle preferenze del club il primo è il preferito, anche se al momento le cifre proposte all’Arsenal non sono vicine alle richieste degli inglesi. Resta sempre il nome di Alvaro Morata che, sebbene non convinca la dirigenza per il rapporto qualità-prezzo (con 21 milioni previsti dalla clausola risolutoria dell’Atletico Madrid), è il nome preferito da Simone Inzaghi: esperienza, qualità e duttilità. Ancora tutto da capire, quindi, chi sarà il nuovo attaccante dell’Inter.