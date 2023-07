Sommer prima della punta: l’Inter tratta e spera in una mossa − Sky

Sommer rimane il principale obiettivo dell’Inter, anche prima dell’attaccante. Piccoli passi avanti col Bayern Monaco, con cui si tratta

LA SITUAZIONE − Prima Sommer e poi tutti gli altri. L’Inter ha fretta di chiudere l’operazione col Bayern Monaco. Il portiere svizzero è la prima scelta per la porta, poi si lavorerà su altri obiettivi, quali la punta, il centrocampista vice Nicolò Barella e il braccetto di destra in difesa. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento per Sky Sport 24 da Milano, con i bavaresi si va avanti a piccoli passi. L’Inter tratta e spera anche in un altro incastro: ovvero che il Bayern trovi in fretta il sostituto del portiere ex Borussia Monchengladbach.