Toloi e non solo! L’Inter guarda in casa Atalanta: piacciono tre giocatori – TS

Toloi resta un nome molto seguito dall’Inter per quanto riguarda la difesa, ma non è il solo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra guarda soprattutto in casa Atalanta per il reparto arretrato.

IN DIFESA – Oltre alle questioni più importanti come porta e attacco, l’Inter lavora anche in difesa, dove sembra ormai chiara l’identikit richiesto da Simone Inzaghi: giocatore di esperienza che conosce la Serie A, un giocatore quasi alla Francesco Acerbi, per intenderci. Ecco spiegato il motivo dell’interesse per Rafael Toloi, ma non è l’unico dell’Atalanta che piace. Come ribadito dal quotidiano di Torino, i nerazzurro guardano tanto in casa bergamasca: piacciono anche Merih Demiral e José Palomino.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini