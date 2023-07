Emiliano Martinez, l’Inter non chiude ma ad una condizione! − CdS

Proposto Emiliano Martinez dell’Aston Villa all’Inter. Il campione del Mondo argentino sarebbe il piano B a Yann Sommer. Dipende però dalle cifre richieste

PORTA NON CHIUSA − L’Inter non ha chiuso la porta per Emiliano ‘Dibu’ Martinez, portiere dell’Aston Villa e campione del Mondo con l’Argentina in Qatar. Sarebbe una sorta di piano B a Sommer. L’Inter, però, è chiara: se l’Aston Villa chiede dai 30 milioni a salire non può nascere nessuna trattativa. Ad ogni modo, anche questo movimento potrebbe essere inteso come un segnale al Bayern Monaco: sbrigatevi! Martinez gradirebbe la scelta nerazzurra per due motivi: uno per salire di prestigio, due perché ritroverebbe l’amico e connazionale Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno