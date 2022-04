Thuram, sabato emissari Inter a Nizza. È sfida con la Juventus – TS

Non solo Frattesi. Secondo Tuttosport, Inter e Juventus si starebbero sfidando sul mercato anche per un altro giovane talento: si tratta di Khepren Thuram, centrocampista del Nizza

SFIDA – L’Inter è concentrata sulla lotta scudetto in Serie A, ma lavora già alla prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Tuttosport, nella giornata di sabato degli emissari del club nerazzurro sono volati a Nizza a visionare Khephren Thuram, centrocampista del Nizza classe 2001, figlio di Lilian Thuram e fratello di Marcus, attaccante ed (ex?) obiettivo per l’attacco dell’Inter. Il centrocampista francese si sta distinguendo con il Nizza club con cui, tra Ligue 1 e Coppa di Francia, ha collezionato 33 presenze ed ha messo a segno 3 gol e 2 assist. Si tratta di un centrocampista “box-to-box”, in grado di abbinare fisicità alla qualità. I nerazzurri dovranno battere la concorrenza della Juventus, anch’essa presente con i suoi emissari sabato a visionare la sfida fra Rennes e Nizza. Al momento, scrive il quotidiano, non è in piedi alcuna trattativa: le due contendenti, che hanno la volontà di rinfrescare la linea mediana, seguono da vicino un giovane ed interessante prospetto.

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia