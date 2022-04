Boninsegna su ieri: «Pareggio forse più giusto, ma Inter non ha rubato»

L’Inter ha vinto 1-0 ieri sera all’Allianz Stadium di Torino rilanciandosi decisamente nella corsa scudetto. Un rigore di Calhanoglu ha deciso il match con Roberto Boninsegna che, questa mattina, riflette sulla gara di ieri.

RUBARE – L’Inter ha vinto 1-0 contro la Juventus ieri in trasferta, non meritatamente, ma comunque ha portato a casa i tre punti. I nerazzurri hanno giocato una gara tosta e di sacrificio riuscendo a portare a casa il bottino pieno. Roberto Boninsegna, intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, parla della partita. «La Juventus è stata sfortunata, ha fatto la partita, ha preso un palo e una traversa. L’Inter ha giocato in contropiede, poi ha trovato questo rigore. Sarebbe stato forse più giusto il pareggio, ma l’Inter non ha certo rubato, ha fatto la sua partita e ha conquistato una vittoria importantissima. Lautaro Martinez ha avuto difficoltà, ma se gli attaccanti non vanno vuol dire che non sono ben supportati, io difendo sempre gli attaccanti. Era l’impostazione della partita, l’Inter prima di tutto non voleva perderla. Differenze con l’anno passato? L’Inter di Conte era più forte, ma questa si è aggiustata ed è lì, e sarà un finale di campionato bellissimo. Io spero che vinca l’Inter, ha tutte le carte in regola».

Fonte: Radio Anch’Io Sport