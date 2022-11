Thuram-Inter, contatti avviati e non da poco! Concorrenza ma un vantaggio – Sky

Thuram stasera è entrato negli ultimi istanti di Francia-Australia 4-1 (vedi articolo). Dopo i Mondiali bisognerà capire il suo futuro, con Sky Sport che sottolinea come l’Inter abbia avviato i contatti.

L’OBIETTIVO DAL QATAR – Marcus Thuram potrebbe non tornare al Borussia Monchengladbach dopo i Mondiali. L’attaccante francese è in scadenza di contratto col club tedesco, che se vuole monetizzare qualcosa deve cederlo a gennaio. Per Sky Sport l’Inter ha già avviato i contatti con il figlio d’arte, con l’obiettivo di superare la concorrenza. Su Thuram lo stesso ha fatto però anche il Bayern Monaco, che spesso “saccheggia” i migliori giocatori delle altre di Bundesliga. C’è un vantaggio che può portare il giocatore in Italia: essersi mossi con largo anticipo rispetto alle altre. Il Bayern Monaco ha dalla sua il fatto di avere una disponibilità economica maggiore per arrivare a Thuram.