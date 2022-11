Di Marzio: «Correa via? No margini». Poi rivela: «Inzaghi chiamò Giroud!»

Di Marzio esclude una possibile cessione di Correa a gennaio. Non grandi margini per l’Inter. Poi lo stesso giornalista rivela un retroscena su Giroud e Inzaghi

CESSIONE DA ESCLUDERE − Gianluca Di Marzio, ospite negli studi di Sky Sport, ha aggiornato sulla situazione legata al Tucu: «Correa? Non credo che l’Inter se ne voglia liberare anche perché non è facile trovare una soluzione economicamente adeguata. Impossibile rientrare nell’investimento fatto, non credo che a gennaio ci siano grandi margini. E non credo sia la volontà nemmeno del tecnico. Giroud? Inzaghi lo chiamò prima che il francese firmasse per il Milan! Il tecnico lo voleva anche alla Lazio».