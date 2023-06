Thuram verso la firma con l’Inter. Ecco quando è atteso a Milano – SM

È sempre più vicino l’approdo all’Inter di Thuram. Sportmediaset informa sulla data in cui il calciatore, in scadenza col Borussia Monchengladbach, arriverà a Milano per gli ultimi dettagli prima di firmare per i nerazzurri.

ARRIVO – Nei giorni scorsi è giunta la notizia che ha stupito tutti: l’Inter ha chiuso la trattativa per Marcus Thuram (vedi articolo). Dopo aver dimostrato interesse per due anni, i nerazzurri sembravano aver accantonato l’idea di portare a Milano l’attaccante francese. A quanto pare, invece, è tutto pronto in casa Inter per accogliere Thuram, il cui contratto col Borussia Monchengladbach scadrà il prossimo 30 giugno. Sportmediaset.it fa sapere che il calciatore arriverà a Milano nella giornata di martedì, durante la quale sarà sottoposto alle visite mediche e procederà alla firma del contratto legandosi all’Inter fino al 2028. L’ingaggio di Thuram in nerazzurro è di 6 milioni di euro netti a stagione (8 milioni lordi contando il Decreto Crescita). L’Inter, dunque, risparmierà con il parametro zero francese se si guarda ai 12 milioni di euro l’anno che ha pagato finora per Edin Dzeko.

Fonte: Sportmediaset.it