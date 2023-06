Thuram-day! Oggi in arrivo il primo nuovo acquisto dell’Inter

Oggi è il giorno dell’arrivo di Thuram in Italia. L’attaccante francese, figlio d’arte, sarà in giornata a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con l’Inter. Segui le novità in diretta su Inter-News.it.

L’ATTESA – Già per la mattina di oggi è previsto l’arrivo di Marcus Thuram a Milano. Nato a Parma il 6 agosto 1997 perché il padre Lilian giocava in gialloblù, torna in Italia e stavolta per giocare con l’Inter. Trasferimento a parametro zero, visto che venerdì scadrà il contratto col Borussia Monchengladbach, dopo aver superato la concorrenza del Milan. Oggi visite mediche e firma sul contratto per Thuram, che ha raggiunto un accordo sul finire della scorsa settimana per un quinquennale. Segui su Inter-News.it tutte le novità sul primo giorno all’Inter di Thuram, con l’inviato sul posto per non perdere nemmeno un istante dell’arrivo.