L’Al-Nassr spinge, l’Inter accetta: la palla passa a Brozovic − TS

Ieri incontro decisivo tra l’Inter e l’Al-Nassr per l’acquisto del cartellino di Marcelo Brozovic: la passa è passata al giocatore (vedi QUI). Il punto della situazione di Tuttosport.

PALLA A BROZOVIC − Nella giornata di ieri, quindi, presso la sede dell’Inter, il club nerazzurro ha incontrato l’Al-Nassr per discutere della trattativa per Marcelo Brozovic. Con il Ceo della società araba, Ahmed Alghamdi, si è arrivati ad un accordo: il croato può partire e dire addio all’Inter per 23 milioni di euro. A Marcelo Brozovic, subito dopo, è stato offerto un triennale da 60 milioni di euro, per un totale di 20 milioni di euro a stagione. Si aspetta solamente, quindi, una decisione da parte del giocatore che al momento ancora non ha né accettato né rifiutato. Tutto è ancora in stand-by, come sottolineato da Tuttosport.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino