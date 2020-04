Thomas-Atletico Madrid, è stallo! Inter pagherà la clausola? I dettagli – MD

Thomas Partey ancora nel mirino dell’Inter e non solo. Secondo quanto rivelato da Mundo Deportivo, il centrocampista ghanese è in trattative con l’Atletico Madrid per il rinnovo del suo contratto. Il tentennamento dei colchoneros potrebbe favorire i nerazzurri. Di seguito i dettagli

VECCHIO INTERESSE – Thomas Partey è diventato uno dei giocatori dell’Altetico Madrid più richiesti, e non solo dall’Inter. Il centrocampista ghanese classe ’93 piace anche in Inghilterra, a Manchester United e Arsenal mentre in Italia c’è anche la Roma. Thomas ha un contratto in scadenza nel 2023 e una clausola da 50 milioni di euro. Proprio quest’ultima mise il freno all’Inter, che tempo fa provò a portarlo a Milano salvo poi tirarsi indietro (vedi articolo).

SITUAZIONE – La prima opzione di Thomas è rinnovare con l’Atletico Madrid. Le trattative con il club sono già in corso, ma la situazione legata al Coronavirus e le difficoltà legate al raggiungimento di un accordo potrebbero favorire un concreto inserimento dei nerazzurri.

Fonte: mundodeportivo.com