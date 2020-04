Rivaldo: “Messi-Inter? Non credo. Nerazzurri grande club, ma altre ipotesi”

Intervistato da “Betfair.net”, Rivado ha commentato le voci che vorrebbero Lionel Messi in orbita Inter. Secondo l’ex giocatore del Milan è improbabile che la Pulce si trasferisca in nerazzurro. Ecco le sue parole

DIFFICILE – Messi–Inter possibile? Rivaldo dice la sua: «Non credo che l’argentino lascerà il Barcellona per un altro club. Anche se un passaggio all’Inter potrebbe essere economicamente vantaggioso per lui, credo che non basterebbe a convincerlo. Penso che questo sia più un annuncio pubblicitario che una reale possibilità di accadere nella prossima finestra di trasferimento. Naturalmente l’Inter è un grande club europeo che ha reclutato giocatori eccellenti in passato ed è riuscito a vincere alcuni titoli importanti, ma non posso immaginare che Messi cambi club mentre è ancora al suo meglio a Barcellona»

ALTRE DESTINAZIONI – Anche la smentita di ieri di Messi allontana l’ipotesi Inter (vedi qui). Prosegue Rivaldo: «Penso che non abbia motivo di lasciare la Spagna, ma se ciò dovesse accadere un giorno sarà per un club cinese o MLS. Ma solo quando smetterà di essere così decisivo per la squadra catalana. Se parte, sarà per la Cina o per un club americano, dove potrà godere di un ambiente diverso, con poca pressione e competitività».

Fonte: Betfair.net.