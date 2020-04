Roberto Carlos: “Hodgson all’Inter mi ha distrutto, non sapeva di calcio”

Roberto Carlos compie gli anni oggi. Il terzino sinistro brasiliano, arrivato all’Inter nel 1995, ha parlato del suo passato in nerazzurro, con una critica a Hodgson, e del passaggio al Real Madrid in un’intervista a Marca. Ecco le sue parole

DISTRUTTO – Nel giorno del suo compleanno (vedi qui gli auguri dell’Inter), Roberto Carlos ha parlato dell’avventura in nerazzurro. Senza peli sulla linga: «Roy Hodgson mi ha distrutto. Mi hanno fatto giocare a centrocampo. Non avrei avuto la possibilità di giocare per il Brasile in quel modo e c’era una Coppa America nel 1997. Non è che andava male, è che non sapeva molto del calcio. Ho parlato con Moratti e gli ho chiesto di andarmene. Sono andato al Real Madrid per Capello, è stato l’allenatore più importante della mia vita».

