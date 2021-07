Telles, contatti Inter per il ritorno: la strategia. Nandez interesse reale – Sky

Telles, dopo il prestito nel 2015-2016, torna nel mirino dell’Inter e potrà formare la fascia con Nandez. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, approfondisce questa notizia sui nerazzurri.

OPERAZIONE IN CORSO – Così Gianluca Di Marzio in diretta: «L’Inter si sta muovendo, soprattutto perché deve sistemare gli esterni. Deve prendere uno a destra e uno a sinistra: sta puntando un giocatore che stava guardando la Roma ed è Alex Telles. Ha già giocato all’Inter, ci sono stati i primi contatti: lo farebbe solo con la formula del prestito. Vediamo se il Manchester United aprirà. Per la fascia destra è reale l’interessamento per Nahitan Nandez, che è più mezzala: soltanto anche lui in prestito. Bisognerà vedere se il Cagliari, anche per Radja Nainggolan, dirà sì. Inter e Cagliari hanno già confezionato la prima operazione, con Dalbert Henrique che ha firmato».