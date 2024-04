Taremi separato in casa al Porto! Il motivo è… l’Inter! – TS

Taremi sta vivendo da separato in casa i suoi ultimi mesi al Porto. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport l’iraniano è ai margini a “causa” dell’Inter

MARGINI – Taremi non sta vivendo i suoi ultimi mesi da giocatore del Porto in maniera serena. Da quando è tornato dalla Coppa d’Asia ed è diventato chiaro il suo passaggio all’Inter a luglio, segnala Tuttosport, l’attaccante ha racimolato solo 54 minuti in campo fra campionato e Champions League con ben 8 non convocazioni consecutive. Se inizialmente le scelte di Conceiçao erano state dettate da un infortunio, adesso la sua esclusione è una mera scelta tecnica nonostante il tecnico portoghese abbia minimizzato in conferenza stampa (qui le sue parole). A questo punto Taremi è in attesa di luglio quando diventerà, ufficialmente, un nuovo giocatore dell’Inter. L’iraniano, a Milano, spera di diventare un co-titolare per dare respiro alla “ThuLa” e cercando di convincere, cosa che Sanchez ed Arnautovic non sono riusciti a fare.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna