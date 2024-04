Inter a tutela dei nazionali! C’è un programma: Spalletti tifa − CdS

Subito dopo la fine dei campionati, partiranno Europei e Copa America. L’Inter, una volta definita la vittoria dello scudetto, dovrebbe stilare un programma per far rifiatare i titolarissimi. Anche Spalletti, scrive il Corriere dello Sport, monitora la situazione.

STRESS E NAZIONALI − Sarà un’estate stressante per i vari nazionali dell’Inter: tra Europei e Copa America la loro stagione potrà considerarsi praticamente infinita. Ecco che, a traguardo raggiunto (la seconda stella), Simone Inzaghi potrebbe iniziare un programma ad hoc per tutelare alcuni nazionali se non tutti. A monitorare la situazione c’è ovviamente Luciano Spalletti, che dall’Inter prenderà ben sei giocatori: Acerbi, Bastoni, Dimarco, Darmian, Frattesi e Barella. Il primo, 36 primavere, subito dopo lo scudetto sarà centellinato per evitare ulteriori stress fisici. Lo stesso varrà anche per i nazionali stranieri. Tireranno il fiato Calhanoglu, Sommer e Pavard. Troveranno maggior spazio i Audero e Bisseck, che in estate andranno in vacanza. Anche Lautaro Martinez tirerà il fiato, dando spazio a Sanchez e Arnautovic, anche loro peraltro impegnati tra Copa America ed Europei. Più minutaggio per carburare in vista degli impegni in nazionale anche per Buchanan col Canada (Copa America) e Asllani con l’Albania. Da capire, invece, le esigenze di Thuram. Il francese cercherà di convincere Deschamps ad affidargli una maglia da titolare.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno