Tanganga idea Inter! La formula dell’affare con il Tottenham − SM

L’Inter è attiva su più fronti. Se la priorità ora è Folarin Balogun, l’Inter esplora anche il mercato dei difensori. Dopo i contatti con l’Atalanta per Merih Demiral e Rafael Toloi, adesso spunta il nome di Japhet Tanganga del Tottenham. A Sport Mediaset il punto.

IDEA INGLESE − Ormai è noto come l’Inter sia alla ricerca di un sesto difensore per completare la retroguardia. La dirigenza sta cercando una soluzione low-cost, visto che i nerazzurri sono intenzionati a investire per un attaccante. L’ultima idea in ordine di tempo è Japhet Tanganga del Tottenham, come rivela Marco Barzaghi di Sport Mediaset. Il difensore inglese classe 1999 è ai margini del progetto del nuovo allenatore Ange Postecoglou e potrebbe partire. Per l’Inter, Tanganga potrebbe costituire un’occasione sul mercato. Il centrale è giovane, duttile e potrebbe arrivare con la formula del prestito.