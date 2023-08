Tanganga occasione di mercato: i motivi dell’interesse dell’Inter!

Nella giornata odierna per la difesa dell’Inter è rispuntato il nome di Japhet Tanganga del Tottenham. L’Inter ha bisogno di un sesto difensore per completare la difesa. L’inglese potrebbe per vari motivi essere il profilo giusto.

IL PROFILO − Japhet Tanganga è il nuovo obiettivo per la difesa dell’Inter. Lanciato da Josè Mourinho al Tottenham, il giovane difensore ha poi, però, raccolto nelle successive stagioni poche presenze. Con gli Spurs, nell’ultimo campionato, Tanganga ha collezionato solo 5 gettoni di cui uno in Champions League. Nonostante il periodo no, l’inglese è ancora molto giovane, solo 24 anni, e ha bisogno di una nuova avventura. Il giocatore non sembra essere parte dei piani del nuovo allenatore Ante Postecoglou. Per questo, Tanganga può partire entro la fine del mercato.

Tanganga: i motivi di un affare per l’Inter

DOTI − L’Inter ha deciso che il tesoretto incassato dalla cessione di Andrè Onana sarà in parte rinvestito per un attaccante. Per questo motivo, verosimilmente i nerazzurri completeranno la difesa con un profilo low-cost. Tanganga potrebbe, quindi, essere il profilo ideale. Il giocatore partirebbe destinazione Milano con una formula gradita. L’Inter rinforzerebbe la rosa con un profilo giovane e molto duttile. Tanganga, infatti, oltre ad essere un centrale, ha giocato anche come terzino essendo dotato di una buona corsa. Questo aspetto è importante in ottica di un suo rapido inserimento nella difesa a tre. Infine, il giocatore di nazionalità inglese attualmente occuperebbe uno slot da comunitario dopo la recente normativa.