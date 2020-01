Spinazzola, i nuovi test spiazzano la Roma! Inter prova a cambiare – Sky

Spinazzola non è ancora dell’Inter e c’è un po’ di mistero sulle sue condizioni: previsti domani test ulteriori, con la Roma stizzita. Ecco come Gianluca di Marzio ha aperto “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport questa sera.

BOTTI DI MERCATO – Come al solito Gianluca Di Marzio apre la diretta parlando dell’Inter: «Parleremo tra poco del blitz nerazzurro di Piero Ausilio a Londra, perché è tuttora in corso. Cerchiamo di fare chiarezza sullo scambio fra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, che non si è ancora formalmente concluso con le firme. Cerchiamo di spiegare quella che è la situazione: domani mattina Spinazzola dovrà fare dei test di condizione sul campo, alle 9 ad Appiano Gentile. Test che hanno un po’ spiazzato la Roma, che pensava bastassero le visite mediche effettuate e superate oggi da Politano. La Roma sperava di chiudere oggi per far sì che Politano andasse a Roma. Invece l’Inter, scrupolosamente, vuole che faccia questi test. Ha provato a cambiare anche la formula, da prestito con obbligo a prestito con diritto, trovando la ferma volontà della Roma di rispettare l’accordo. Un po’ di tensione c’è stata, la speranza è che Spinazzola brilli nei test e si possa concludere questo trasferimento. Filtra dall’Inter che questo protocollo da ora in poi verrà fatto sempre, perché Antonio Conte vuole giocatori pronti».