Dani Olmo via, 30 mln dal Milan! Barcellona a secco: Inter, Vidal bloccato

Dani Olmo in evidenza e appetibile per diverse big internazionali. Il centrocampista è in uscita dalla Dinamo Zagabria, pronto per il salto di qualità. Lo spagnolo, dopo essere stato accostato a lungo al Barcellona, è vicino al Milan, secondo quanto riportato da Sportske Novosti. Occhio alle ricadute su Arturo Vidal e l’Inter

EFFETTO DOMINO – Dani Olmo, anche se ancora non sono arrivate conferme dall’Italia, potrebbe essere il colpo del Milan a gennaio. Ne sono sicuri dalla Croazia, secondo cui la società rossonera ha messo sul piatto 30 milioni di euro per acquistare lo spagnolo dalla Dinamo Zagabria. Proposta, secondo i rumors, accettata, per cui la palla ora passerebbe al calciatore. Olmo è stato in orbita Barcellona nelle ultime settimane: il suo arrivo avrebbe potuto sbloccare Arturo Vidal all’Inter. Ora, però, i nerazzurri sembrano focalizzati su Christian Eriksen e lontani dal cileno.