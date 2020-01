Pedullà: “Inter seriamente su Mertens, piace a tutti! Addio Napoli: i tempi”

Pedullà ha parlato anche della situazione legata a Dries Mertens, dopo aver riferito gli ultimi aggiornamenti sull’affare Christian Eriksen. Il giornalista sottolinea l’interesse nerazzurro per la punta belga. Di seguito le sue dichiarazioni su “Sportitalia Mercato” durante il momento social

IDEA PER GIUGNO – Alfredo Pedullà e le mosse della dirigenza nerazzurra: affare a parametro zero? Le parole del giornalista: «L’Inter sta pensando seriamente a Mertens. Ora vedremo come finirà questa sessione di mercato. Il Napoli ha fatto una proposta importante, ma attualmente il rinnovo di contratto è bloccato. Il calciatore vuole una cifra alla firma. A tutti all’Inter piace il calciatore, ancora di più se a parametro zero. Vedremo come andrà avanti l’affare nei prossimi mesi, ma la società ci sta pensando».