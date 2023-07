Sommer attende l’Inter, ma fa 90′ col Bayern Monaco: porta inviolata!

Mentre l’Inter continua ad attendere il via libera del Bayern Monaco, Yann Sommer prosegue con la sua preparazione. Novanta minuti da titolare per lui nell’amichevole disputata dai bavaresi a Tokyo contro il Kawasaki Frontale e porta inviolata.

ATTESA – Mentre aspetta di indossare la maglia dell’Inter, Yann Sommer continua a indossare quella del Bayern Monaco. Come nell’amichevole che si è appena conclusa con il risultato di 0-1 (gol di Josip Stanisic) a Tokyo contro il Kawasaki Frontale. L’estremo difensore svizzero è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti della gara, sottolineando la necessità del Bayern Monaco di chiudere per il suo sostituto prima di lasciarlo partire in direzione Inter. Sommer – tra le due formazioni in campo – è stato infatti l’unico dei 22 titolari a non essere sostituito.