Sommer, per l’Inter si avvicina la data limite: le novità − SM

Sommer resta il principale obiettivo dell’Inter per la porta: si avvicina una data limite oltre cui il club nerazzurro non intende andare. Le novità.

PUNTO DI SVOLTA − Yann Sommer resta sempre il preferito dell’Inter per sostituire in porta l’ormai ex André Onana. Secondo quanto riferito da SportMediaset, il club nerazzurro ha da sempre considerato la fine della tournée in Giappone come punto massimo di svolta. La volontà è perciò quella di portare Sommer ad Appiano Gentile entro e non oltre la giornata di sabato, pagando circa 4 milioni di euro al Bayern Monaco al fronte dei 6 milioni della clausola rescissoria. Quest’ultima resta l’ultima spiaggia se il club tedesco dovesse continuare a tirare la corda.