Inter, tre priorità sul mercato. Due trattative in stato avanzato – Sky

Il mercato dell’Inter è in continua evoluzione, ma ci sono precise priorità per la rosa di Simone Inzaghi. Andrea Paventi le cita in diretta dalla sede di Viale della Liberazione per Sky Sport.

TRATTATIVE – Andrea Paventi ha chiarito il lavoro degli ultimi giorni della dirigenza in chiave mercato. L’Inter cerca in maniera prioritaria un portiere, un centrocampista e un attaccante. In realtà servirebbero anche due estremi difensori, ma Filip Stankovic sta convincendo sempre di più. Al suo fianco arriverà Yann Sommer, con cui c’è solo da chiudere con il Bayern Monaco. L’altra trattativa in stato avanzato è quella che porterà Lazar Samardzic a ore a Milano. Per la punta che sostituirà Romelu Lukaku saltato c’è Gianluca Scamacca, discussioni in corso col West Ham. In caso di addio di Joaquin Correa si lavorerà per un altro attaccante, ma queste operazioni saranno realizzate dopo le priorità già individuate.