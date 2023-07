Sommer, Bayern Monaco alla ricerca di sostituti. Un ‘italiano‘ – TS

Yann Sommer è prossimo al trasferimento verso l’Italia, precisamente all’Inter. Si attende solamente che il Bayern Monaco trovi il sostituto nel ruolo, questi sono i nomi.

CANDIDATI – Il Bayern Monaco cerca portieri anche dalla Serie A. L’emergenza in Baviera è seria, senza Manuel Neuer e con Yann Sommer in uscita c’è bisogno di un nuovo numero uno. Szczesny è uno dei portieri che il club tedesco osserva per gli ottimi rapporti con l’agente Giovanni Brachini, presente nella tournée degli Stati Uniti con la Juventus. Tuchel vorrebbe un estremo difensore capace di giocare ad alti livelli in Bundesliga e in Europa, ma anche disposto a sedere in panchina. Neuer non vuole mollare il suo posto, per questo è difficile trovare nomi adatti. Gli altri sono David Raya del Brentford, richiesta di 40 milioni, Giorgi Mamardashvili del Valencia, David de Gea svincolato, Sanchez del Brighton o Grabara del Copenhaghen. Alla chiusura di una di queste trattative si sbloccherà Sommer-Inter.

fonte: Tuttosport – Stefano Lanzo, Stefano Salandin