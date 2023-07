Inter-Al Nassr, la prima in Giappone è anche la prima contro gli ex

Inter-Al Nassr oggi alle 12.20 ora italiana apre la serie di amichevoli internazionali, dopo i primi test contro Lugano e Pergolettese ad Appiano Gentile. Si gioca a Osaka, dove da lunedì mattina la squadra di Inzaghi è in tournée in Giappone.

DALL’ALTRA PARTE DEL MONDO – Con Inter-Al Nassr cominciano le amichevoli di un certo livello. I test ad Appiano Gentile della scorsa settimana, contro Lugano e Pergolettese, erano poco più di una sgambata. Adesso invece si comincia a fare sul serio, perché la squadra di Simone Inzaghi ha due settimane di lavoro sulle gambe e il livello degli avversari inizia a crescere. Soprattutto perché ci sarà anche il primo dei due freschi ex: Marcelo Brozovic, uno dei tanti acquisti faraonici del calcio arabo. Con lui pure l’altro ex Alex Telles e Cristiano Ronaldo, mentre lunedì la tournée in Giappone vedrà il PSG di Milan Skriniar.

ANCORA INCOMPLETI – Difficile anche solo immaginare che l’Inter in campo oggi a Osaka contro l’Al-Nassr possa avere una parvenza di formazione in vista del Monza. Vero che all’esordio in Serie A mancano ormai solo ventitré giorni, ma mancano pure i giocatori. Nello specifico: i portieri, perché giocheranno Raffaele Di Gennaro e Filip Stankovic, e gli attaccanti. Più altri elementi di contorno, come l’ultimo difensore e l’ultimo centrocampista che devono dare tutt’altro valore alla rosa. Un’Inter ancora cantiere aperto, con evidente ritardo per colpe proprie e altrui (leggasi alla voce Romelu Lukaku), ma che inizia ad avvicinarsi all’esordio ufficiale. E perciò anche le amichevoli hanno un valore da non sottovalutare, perché bisogna arrivare al via meglio dell’anno scorso. Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida. Dalle 11 il vero countdown a Inter-Al Nassr: collegamenti in diretta, interviste e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).